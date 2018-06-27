للعالم الثاني بغزة.. إطلاق مسابقة أميرة الصحة في فلسطين 2018

من المقرر، أن يعقد مركز ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق مسابقة أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018 في نسختها الثانية.

وأوضح د. محمود الشيخ علي، مدير المركز، أن مركزه ينظم المسابقة للعام الثاني على التوالي بهدف تشجيع النساء على ثقافة الصحة من خلال تحفزيهم عبر هذه المسابقة الوطنية، فضلاً عن نقل صورة مشرفة لنساء فلسطين للعالم وإتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المجتمعية من خلال الحفاظ على صحتهن.

وأضاف الشيخ علي، أن مدة المسابقة 6 شهور، بحيث تبدأ من 10/7/2018، وتنتهي في 10/1/2019.

وتشترط المسابقة، أن تكون المتسابقة فلسطينية الجنسية وتقيم في مناطق فلسطين، الضفة وغزة والقدس وأراضي 48، أو في أي مكان في العالم، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 27، وتلتزم بالمتابعة في مراكز ابن النفيس أو نظام المتابعة عن بعد، وأن يكون العمر من 16 سنة وحتى 60 سنة.

ويبدأ التسجيل في المسابقة غداً وينتهي في 3/7/2018.

ووفقاً للشيخ علي، فستقسم المسابقة إلى ثلاث مراحل مدة كل مرحلة شهرين يتم من خلالها التصفيات للوصول للمرحلة النهائية وهي مرحلة التتويج.