الكنيست "الإسرائيلي" يصادق على استقطاع رواتب الاسري الفلسطينيين

صادقت لجنة الخارجية والامن في الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، على مشروع قانون استقطاع رواتب الاسرى الفلسطينيين من الاموال التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية " العائدات الفلسطينية " .

وقال موقع واللا نيوز انه قد تم المصادقة على مشروع القرار رغم موقف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والقرار لا يشمل البند الذي ترك رأي الكابينت حيث يقول البند " هل بالفعل يمكن استقطاع رواتب الاسرى.

وتابع الموقع :" رداً على البند قال اعضاء اللجنة "العيزر شطرين وافي ديختر" بأن مشروع القرار سيطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة وهي الاخيرة يوم الاثنين المقبل في الكنيست "الإسرائيلي".