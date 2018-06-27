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الكنيست "الإسرائيلي" يصادق على استقطاع رواتب الاسري الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:41 - 27 يونيو 2018
الكنيست الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي
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صادقت لجنة الخارجية والامن في الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، على مشروع قانون استقطاع رواتب الاسرى الفلسطينيين من الاموال التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية " العائدات الفلسطينية "  .

وقال موقع واللا نيوز انه قد تم المصادقة على مشروع القرار  رغم موقف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والقرار لا يشمل البند الذي ترك رأي الكابينت حيث يقول البند "  هل بالفعل يمكن استقطاع رواتب الاسرى.

وتابع الموقع :" رداً على البند قال اعضاء اللجنة "العيزر شطرين  وافي ديختر"  بأن مشروع القرار  سيطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة وهي الاخيرة يوم الاثنين المقبل في الكنيست "الإسرائيلي".

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