باكستان تحذر من عدم حل القضية الفلسطينية على أسس عادلة

حذرت جمهورية باكستان الإسلامية من أن بقاء القضية الفلسطينية عالقة، وعدم منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وهو ما يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

التحذير جاء على لسان المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في نقاش بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية أمس.

وشددت لودهي على أهمية حل القضية الفلسطينية، على أسس عادلة لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط، موضحة أن اتخاذ خطوات أحادية الجانب دون منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، لن يجني سوى التوتر في المنطقة.

وقالت مندوبة باكستان ان "عدم حل إيجاد حل قضية فلسطين يعد مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الطريق إلى السلام يكمن في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

وجددت باكستان دعمها لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته ذات السيادة، والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف.