القيادي زقوت: فوج " القدس والعودة" لن يضل الطريق وسيسير باتجاه فلسطين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سمير زقوت، أن فوج "القدس والعودة" الذي يتم تكريمه لتفوقه الدراسي خلال هذه الأيام لن يضل الطريق أبدا، وسيسير باتجاه العودة لفلسطين.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الرابطة الإسلامية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، لتكريم الطلبة والطالبات المتفوقين في المرحلة الإعدادية والثانوية.

وقال " نعبر عن فخرنا واعتزازنا حين نتحدث أمام أجيال مضت على درب الشهيد المعلم فتحي الشقاقي، وفي رفح الشقاقي" .

وأضاف "فوج "القدس والعودة" ارتبط اسمه بفلسطين ويبشر بعودتها، فهذا الجيل الذي نكرمه هو الجيل الثالث بعد النكبة، و لايمكن أن ينسى فلسطين كما راهنوا على ذلك".

وتابع قائلا "نحن نكرم مشاعل الأمة وزهرتها، يجب علينا أن نكون على يقين دائم بأن فلسطين تحتاج إلى العلم والعلماء أصحاب الطموحات العظيمة التي سترسم المستقبل لوطن عانى كثيرا" .

وأشار زقوت إلى أنه منذ احتلال فلسطين عام 1948 ومازال شعبنا يقاوم ويناضل، وكان دوما في مقدمته شهداء من المتفوقين أمثال رزان النجار ووصال الشيخ خليل والعديد من الطلبة المتفوقين.

وتمنى القيادي زقوت من الطلاب أن يكونوا الأمل لبناء الأمة و فلسطين، لأن على هذه الأرض مايستحق الحياة.

وتوجه بالشكر لوزارة التربية والتعليم و للمدرسين ولكل من يقدم الجهود لإنجاح المسيرة التعليمية.