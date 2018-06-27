الذهب يسجل أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر

سجل الذهب أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر اليوم، مع انحسار موجة مبيعات في الأصول العالمية العالية المخاطر وما زال المعدن النفيس يتعرض لضغوط من احتمالات حصول الدولار على المزيد من الدعم من زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1950 بتوقيت جرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1257.53 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1254.16 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة، حيث أدت زيادة في المخاوف بشأن نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اتجاه السوق صوب التراجع عن مراهنات على العملات التي تدرا عائدا مرتفعا.