3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت اذاعة شؤون الاسرى أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم 27 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم:

الأسير عبد محمود عبد عبيد (39 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية.

يعد أحد أعضاء الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وتم نقله إلى عدة سجون، وشارك في عدة إضرابات جماعية ، وتعرض للتنكيل والعزل.

والأسير هاني شاكر حسن لحلوح (41 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير رمزي محمد سالم أبو ريدة (31 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منه 11 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.