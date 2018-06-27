حماس: قصف المتظاهرين السلميين والمقاومين استدعى سرعة رد المقاومة

أكدت حركة حماس، إن تصعيد الإحتلال وتعمد استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين الفلسطينيين استدعى سرعة رد المقاومة.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تغريدة فجر اليوم الأربعاء، أن هذا الرد يأتي في إطار جهوزية المقاومة التامة " للقيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه".

وأضاف أن كل ما يترتب عل استمرار حماقات الاحتلال من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه أن يتحمل العواقب.

استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء سيارة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل أن ترد المقاومة بإطلاق رشقة من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.