مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين بحادث سير في واد الفارعة

لقي الشاب إيهاب موفق رشدي عبد الرزاق (24 عاما) من سكان طوباس، مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث سير وقع مساء أمس الثلاثاء، في منطقة وادي الفارعة جنوب مدينة طوباس .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة أبلغت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، عن حادث سير وقع في بلدة واد الفارعة جنوب طوباس، بين مركبتين نتج عنه خمس إصابات من، بينها إصابة مواطن وصفت بالخطيرة جدا وتم نقلها إلى مستشفيات نابلس، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، ووصفت باقي الإصابات بين المتوسطة والخطيرة

وأضاف ارزيقات أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني وصلت لمكان وقوع الحادث، وعملت طواقمها على إخلاء المصابين، وباشر خبراء الحوادث التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، كما تم إعلام النيابة العامة.