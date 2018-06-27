الاحتلال يقصف موقعين وسيارة في النصيرات والمقاومة ترد بـ12 صاروخاً

استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل، فجر اليوم، مركبة متوقفة قرب المحكمة الشرعية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشتعلت النيران في المركبة دون أن يسجل إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان إن الطيران الحربي "الإسرائيلي"، نفذ عدة غارات من خلال طائرة ودبابة على سيارة تابعة لعنصر في حركة حماس لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بالإضافة إلى موقعي رصد تابعيْن لحماس في شمال قطاع غزة.

في السياق، قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم رصد 12 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة وسقطت في محيط مستوطنات "غلاف غزة" منذ منتصف الليلة الفائتة حتى فجر اليوم.

وأضافت أنه تم اعتراض أحدها من قبل منظومة القبة الحديدية، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مالية، علما أن الصواريخ سقطت بمناطق مفتوحة، حيث دوت صافرات الإنذار في البلدات بـ"غلاف غزة" بين الحين والآخر.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتعمد استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين استدعى سرعة رد المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان، إن رد المقاومة يأتي بإطار جهوزيتها التامة للقيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.

وشدد على أن كل ما يترتب على استمرار حماقاته من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه أن يتحمل عواقبها.



