ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس

يكون الجو صافياً وحاراً الى شديد الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاربعاء من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، و خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الخميس يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الجمعة: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يستمر الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .