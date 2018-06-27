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ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:53 - 27 يونيو 2018
ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس
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يكون الجو صافياً وحاراً الى شديد الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الاربعاء من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، و خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الخميس يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

الجمعة: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول  معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يستمر الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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