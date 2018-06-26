نتنياهو يعدل قانون الإذاعة خشية إلغاء مسابقة " يورو فيجن"

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون المثير للجدل لإلغاء قسم الاخبار في الاذاعة العامة في البلاد سوف يتم تعديله بسبب مخاوف من أن يؤثر ذلك على وضع إسرائيل كمضيفة لليورو فيجن العام القادم.

ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من أن الإذاعة لم تعد مؤهلة لعضوية اتحاد البث الأوروبي، الذي يبث مسابقة الأغنية الأوروبية، في حال إلغاء قسم الأخبار.

وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت، إن فصل قسم الأخبار عن الإذاعة العامة "من المحتمل أن يضر بإقامة يوروفيجن في إسرائيل"، حسبما قال ديوان رئيس الوزراء.

وأوقفت المحكمة العليا القانون مؤقتا في أيار/ مايو 2017، ولا تزال تراجع التشريعات.

ويمثل بيان نتنياهو اليوم تحولا كبيرا بالنسبة لرئيس الوزراء الذي أدى خلافه مع وزير المالية بشأن الإذاعة العامة الى دفع ائتلافه الى حافة الانهيار العام الماضي.