الاحتلال يزعم: طائراتنا قصفت سيارة يستخدمها مطلقي البالونات شمال غزة

استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، أرض زراعية فارغة شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرات تابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" قصفت سيارة في شمال قطاع غزة يستخدمها من قبل مطلقي البالونات الحارقة. على حد زعمه.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مجموعتين من المواطنين ونقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت ثلاثة مناطق متفرقة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لافتاً إلى أن أول استهداف كان لمجموعة من المواطنين قرب مصنع العصير شرق حي الشجاعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بزعم اطلاقهم طائرات وبالونات حارقة.

وأوضح مراسلنا أن الاستهداف الثاني كان لدراجة نارية تقف بالقرب من شارع جكر بالقرب من جبل الصوارني شرق الشجاعية، كما استهدفت محيط نقطة رصد شرق حي التفاح شرق مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن طائرات حربية استهدفت مركبة في قطاع غزة كانت تستخدمها مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة وهاجمت أيضا موقع مراقبة تم إطلاق البالونات منه".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيران اشتعلت عصر اليوم الثلاثاء، قرب محطة وقود في نير عام وتحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق بفعل الطائرات الورقية الحارقة.

وأتت ألسنة النيران على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراش، فيما عملت طواقم الإطفاء لساعات على إخماد النيران.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان الإسرائيلي ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.