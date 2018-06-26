عاصفة رعدية محملة بحبات برد كبيرة تضرب إسطنبول والأتراك يتجهزون!

توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية بدء عاصفة برد ستضرب خلال النصف ساعة المقبلة مدينة إسطنبول ومدينة بورصة ستستمر ليوم غد.

وحذرت الهيئة المواطنين من تساقط حبيبات برد كبيرة مصاحبة للعاصفة كالتي سقطت قبل عدة أشهر وأدت إلى تكسير زجاج عشرات ألاف السيارات في المدينة.

ودعت الهيئة المواطنين لتغطية السيارات تخوفاً من أصابتها بحبات البرد الكبيرة، ووضع السيارات في مصاف مغلقة وأمنة.

وقالت ولاية إسطنبول، في تصريح نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "بحسب تنبؤات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تقع إسطنبول اعتباراً من بعد ظهر اليوم حتى الغد تحت تأثير هطول أمطار وهبوب عواصف رعدية".

وأضافت: "من الأهمية بمكان أن تبقى شركاتنا العاملة ومواطنونا متيقظين، وأن يتخذوا التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة أرواحهم وأموالهم".

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات المواطنين وقد تم تغطيتها بموانع، عقب تحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط حبيبات برد كبيرة.