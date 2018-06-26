كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس أثناء العمل؟

يواجه الأشخاص الذين يعملون في أماكن مفتوحة كالعمال والمهندسين مخاطر كبيرة أثناء فصل الصيف تتمثل في حرارة الطقس والأشعة فوق البنفسجية.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح الدكتورة آنيته فال فاخندورف بارتداء غطاء للرأس وملابس طويلة وفضفاضة من أجل التهوية الجيدة للجسم والحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الجسم رغم الملابس الطويلة.
كما توصي أخصائية الطب المهني الألمانية باستخدام كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، ويُفضل أن يبلغ 50، وذلك لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، التي ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد. ويستعمل الكريم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.