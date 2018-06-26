كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس أثناء العمل؟

يواجه الأشخاص الذين يعملون في أماكن ‫مفتوحة كالعمال والمهندسين مخاطر كبيرة أثناء فصل الصيف تتمثل في ‫حرارة الطقس والأشعة فوق البنفسجية.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الدكتورة آنيته فال فاخندورف بارتداء غطاء ‫للرأس وملابس طويلة وفضفاضة من أجل التهوية الجيدة للجسم والحيلولة دون ‫ارتفاع درجة حرارة الجسم رغم الملابس الطويلة.

‫كما توصي أخصائية الطب المهني الألمانية باستخدام كريم واق من الشمس ذي ‫مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، ويُفضل أن يبلغ 50، وذلك لحماية الجلد ‫من الأشعة فوق البنفسجية، التي ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد. ويستعمل الكريم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.