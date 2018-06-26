دعوات للمشاركة الواسعة في مظاهرة "ارفعوا العقوبات" غداً في طولكرم

دعت حملة "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة للمشاركة الشعبية الواسعة، في مظاهرة بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، غدًا الأربعاء الساعة السادسة مساءً على دوار جمال عبد الناصر.

وأوضحت الحملة في بيان لها "أن الدعوة تأتي ضمن سلسلة التظاهرات الهادفة لرفع العقوبات عن قطاع غزة ودعم صمود أهلنا في القطاع في مواجهة الحصار والاستعمار.

وقالت: "ندعوكم جماهير شعبنا الأحرار للمشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرة في مدينة طولكرم لنرفع صوتنا عاليًا: لا للعقوبات".

وأضافت: "لنقل إن رفع هذه العقوبات وتعزيز صمود أهلنا هو الكفيل لإسقاط المشاريع الاستعمارية التي تسعى لإنهاء قضيتنا الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن".

وأكدت الحملة أن العقوبات المفروضة من السلطة على قطاع غزة تنتهك الحقوق الفلسطينية والإنسانية الأساسية، كما فيها تملص واضح للسلطة من مسؤولياتها تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

يُشار إلى ان السلطة الفلسطينية فرضت عقوبات على موظفيها في قطاع غزة تتمثل بخصم 50% من رواتبهم منذ أكثر من عام بحجة تشكيل حركة حماس اللجنة الإدارية لقطاع غزة وعلى الرغم من انهاء عمل اللجنة الإدارية إلا ان السلطة واصلت فرض العقوبات.