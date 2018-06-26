الوحدات الأردني يستضيف منتخب أكاديمية المحترفين الفلسطينيين بعمان

استضاف نادي الوحدات الأردني منتخب الناشئين الذي يمثل أكاديمية المحترفين من قطاع غزة لمدة خمسة ايّام وذلك على نفقته الخاصة للتأكيد على مدى الترابط بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الأكاديمية اياد سيسالم في تصريح صحفي إن نادي الوحدات قام باستقبال بعثة منتخب الناشئين من غزة وسط ترحيب كبير وضيافة وتوفير الملاعب لإجراء التدريبات والمباريات وإقامة في أحد فنادق العاصمة الاردنية عمان.

وأضاف سيسالم: "إن البعث كان باستقبالها مجموعة من أعضاء مجلس الادارة ومدراء وفنيين ولاعبين نادي الوحدات معربين عن تقديرهم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني لما يقدمه من تضحيات.

كما تقدم سيسالم رئيس البعث عن تقديره الكامل وشكره لرجل الاعمال (زكريا الجليس) اضافة الى الشيخ (علي أبوعواد) إلى جانب الأخ (فؤاد أبو عوّاد) لما قدموه للبعثة من حفاوة واستقبال وضيافة تليق بأصالتهم.

وأوضح أن البعثة خرجت من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) بتنسيق كامل من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جِبْرِيل لرجوب الذي قدم كافة التسهيلات وتوفير المصاريف من تذاكر السفر والإقامة في العاصمة الفرنسية باريس لكافة أفراد البعثة المتكونة من 23 لاعبا وإداريا وفنيا.