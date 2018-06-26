جيش الاحتلال يرفض التعليق على المعطيات حول الضربة على سوريا

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على تقارير تورطه في الهجوم الصاروخي على محيط مطار دمشق الدولي.

وكانت وسائل الإعلام السورية أفادت، ليلة الثلاثاء 26 حزيران/يونيو، أن صاروخين إسرائيليين قد سقطا في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال متحدث في وزارة الحرب الإسرائيلية لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على ذلك".

وتعترف إسرائيل بأنها تستهدف مواقع لإيران في سوريا بين الحين والآخر.

وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية قد صرح لـ"سبوتنيك" أن الضربة الصاروخية في محيط المطار تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي للمسلحين بعد تقدم الجيش السوري في الجنوب.