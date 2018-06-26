السعودية تكافئ تونسيا انتصر لها!



أعلنت سفارة السعودية لدى تونس منح تأشيرتي حج للشاب التونسي محمد بن قاسم ووالدته، بعد نشره تغريدة على موقع تويتر رد فيها على تهكم إعلامي تونسي لخسارة الأخضر السعودي أمام روسيا.

وقال سفير المملكة في تونس محمد العلي في حديث لقناة "الإخبارية" السعودية الإثنين: ''الشاب أبدى مشاعر نبيلة تجاه المملكة وما تقدّمه للحرمين من خدمات وللمسلمين في مختلف بقاع العالم''.

وأضاف: "تقديرا من السفارة لهذه المشاعر النبيلة تجاه بلاد الحرمين، قمنا بالتواصل مع الشاب الذي أبدى رغبته في أداء مناسك الحج ووالدته، فقررت تمكينه من أداء مناسك الحج، وستتكفل السفارة بكامل نفقات رحلة الحج".

وأشار إلى أن تغريدة الشاب التونسي محمد بن قاسم، كانت قد نالت إعجاب النشطاء على تويتر في السعودية، حيث وصف العلاقة بين المملكة والشعب التونسي بـ"الكبيرة" وأن التونسيين يتمنون للمنتخب السعودي الفوز في كل مباراة، ردا على تهكم إعلامي تونسي بخسارة الأخضر السعودي أمام روسيا.

اخواني السعودييين في منكم غاضب على شعب تونس بسبب الاعلامي

هشام الخلصي لكن هوا يمثل نفسه ولا يمثل شعب تونس يعني شعب كله مو مثله

نحن وانتم واحد

والله في قريتي الصغيرة اقسم بالله كنا نتمنى فوز السعودية واندهشنا بالهزيمة

هشام الخلصي انا ليمثلني ???????????????? — mhammed (@F7hmayda) ١٨ يونيو ٢٠١٨