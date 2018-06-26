مسير عسكري لـ"نخبة سرايا القدس" وسط مدينة غزة

نظمت وحدة النخبة التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين, مساء الاثنين، مسير عسكري وسط مدينة غزة .

وشارك في المسير العسكري المئات من قادة ومقاتلي سرايا القدس , حاملين الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف R.BG وساروا في شوارع المدينة مشياً على الأقدام، وهم يرددون شعارات تؤكد المضي على درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير أرض فلسطين المحتلة.

ورددَّ المقاومون في المسير التكبير والتهليل وقسمَ الحفاظ على فلسطين وشعبنا والدفاع عنهما وحمايتهما من العدو الصهيوني مهما كلف ذلك من ثمن، مؤكدين أن دمائهم وأرواحهم ترخص من أجل فلسطين وشعبها الأبي.











