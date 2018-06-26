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"إسرائيل" تحترق من الشمال والجنوب.. هذه هي التفاصيل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:34 - 26 يونيو 2018
حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة
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تندلع في هذه الأثناء حرائق ضخمة في غابات "كيبوتس يوجفت" قرب مدينة سخنين في الجليل، وفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية.

وأشارت القناة إلى أن الإطفائية الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لمحاصرة النيران مستخدمة أربع طائرات خاصة بإطفاء الحرائق التي أتت على أكثر من 30 دونماً، مع مخاوف إسرائيلية من امتداد النيران لمناطق أخرى.

في السياق، اشتعل حريق كبير في مصنع للبلاستيك قرب مدينة شفا عمرو شمال فلسطين المحتلة، وأخلت طواقم الإطفائية الإسرائيلي أربع منازل من مكان الحريق.

وبالتزامن مع انتشار الحرائق شمال فلسطين المحتلة، اندلعت حرائق أخرى جنوب فلسطين المحتلة في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بفعل البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وذكر موقع مفزاك لايف أن النيران اشتعلت في كيبوتس نير يعكوف إثر سقوط بالون حارق.

 

 

 

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