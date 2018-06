الجماهير الإيرانية تُحاصر فندق رونالدو والأخير يرد بطريقة طريفة

حاصرت الجماهير الإيرانية فندق المنتخب البرتغالي وخصوصاً غرفة النجم كريستيانو رونالدو، قبل المواجهة التي جمعت بين البرتغال وإيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وتجمهر عدد كبير من مشجعي المنتخب الإيراني حول الفندق الذي تواجد فيه المنتخب البرتغالي، وذلك من أجل إزعاجهم وتشتيت تركيزهم قبل مواجهة منتخب بلادهم إيران، ومن أبرز ضحايا هذا الهجوم الجماهيري النجم كريستيانو رونالدو.

وفعلاً أزعجت الجماهير الإيرانية كريستيانو رونالدو، الذي اتجه نحو النافذة وطلب منهم عدم إصدار الأصوات أكثر لأنه يريد أن ينام ويرتاح، وانتشر فيديو لرونالدو وهو يُطالب الجماهير بالتوقف عن إزعاجه ويوجه رسالة لهم عبر استعمال يديه أنه يريد النوم.

واستعملت الجماهير الإيرانية كافة أنواع الأصوات من أجل إزعاج رونالدو وبعثة البرتغال، حيثُ سُمعت أصوات "الفوفوتزيلا" الشهير، الذي استُعمل لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2010، والذي يُعتبر صوته مزعجا جداً فكيف لو كان في مكان هادئ ليلاً.

واستطاعت البرتغال العبور إلى الدور الثاني بعد التعادل مع المنتخب الإيراني بهدف لهدف.

Cristiano Ronaldo asks the Iran fans outside his hotel window to keep quite so he can sleep.



Damn! They have waken up the beast. pic.twitter.com/StkMLLDiDs