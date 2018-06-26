الشيخ عدنان يستهجن تصريحات الأحمد بحق طلبة "بيرزيت"

استهجن الشيخ "خضر عدنان" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال التصريحات عزام الأحمد المسيئة لطلبة جامعة بيرزيت بالضفة المحتلة.

وقال في تصريح وصل من السجون لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن (يتطاول على جامعة بيرزيت وطلبتها، أذكره بقائمة الشرف وأذكره " شرف الطيبي" و "عماد كلاب"، وتلك الأسماء المحفورة في نفوسنا من شهداءها العظماء.

وأوضح عدنان أن من بين طلبة الجامعة كذلك الدكتور فتحي الشقاقي الذي تخرج من معهدها، والمهندس يحيى عياش. والأسرى الأبطال امثال الشيخ نضال زلوم، ومروان البرغوثي، وخالد جرار، وعاهد أبو غلمة، وعبد عبيد وعشرات المؤبدات والاحكام العالية".

وتابع الشيخ في تصريحه: "لن تنسى فلسطين وعالم العربي وقفة بيرزيت عندما لقمت "جوس بان" الدرس رداً على تطاوله على حزب الله"

وقال الشيخ:"إنه من لا يريد أن يرمى بالحجارة فلا يرمي الناس بها، فليس من المقبول "التشكيك بوطنية الناس ودوافعهم الصادقة اتجاه الأهل في غزة، ووصفهم لوالد الشهيد باسل الأعرج، والمتظاهرين الرافضين لمحاكمة الشهيد بالمرتزقة وأصحاب الأجندة الخارجية".

وتابع: أكثر المشاركين هم من الشهداء والاسرى المحررين المشاركين في الحراك الذي خرج في رام الله.