الشاباك يرفض إدخال 6 آلاف عامل من غزة "لإسرائيل" ويصادق على إنشاء طاقة شمسية

كشفت قناة 20 الاسرائيلية بأن جهاز"الشاباك" "الإسرائيلي" رفض توصيات المستوي السياسي في "إسرائيل" برئاسة بنيامين نتنياهو بإدخال عمال من قطاع غزة ليعملوا داخل "إسرائيل" كبادرة حسن نية اتجاه قطاع غزة ، وعلل الشاباك رفضه بأن حماس ستستغل دخول العمل لجمع معلومات من داخل "إسرائيل" ولتهريب الاموال لقطاع غزة .

ووفقا للقناة "الإسرائيلية" "فإسرائيل" تواصل التلميح لحماس بانها غير معنية بالتصعيد رغم ان قيادة الجيش لديها مؤشرات واضحه بأن حماس تريد جر اسرائيل لحرب اخرى

من جانب اخر نشرت صحيفة يديعوت صباح اليوم بأن نتنياهو خلال لقاءه برؤساء الاجهزة الامنية طلب نتنياهو توصية لإدخال 6 الآف عامل من قطاع غزة للعمل داخل "إسرائيل" من اجل التخفيف من الوضع الانساني في قطاع غزة على قاعدة ان الفلسطينيين الذين يكون لديهم دخل سيتركون طريق المقاومة.

مطلب نتنياهو رفضه الشاباك معتبراً ادخال العمل من غزة لإسرائيل تهديد حقيقي على امن "إسرائيل" فالشاباك يعتقد بأن ادخال الآف العمال من غزة سيخدم حماس في جميع معلومات ولتهريب الاموال لصالح حماس في غزة .

ويشار الى ان صحيفة "يديعوت أحرنوت"، كشفت عن موافقة إسرائيل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية عند معبر بيت حانون "ايرز"؛ لصالح توفير إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

وقالت يديعوت أن إسرائيل صادقت على إنشاء محطة للطاقة الشمسية على أراضيها لصالح قطاع الكهرباء في قطاع غزة ، حيث سيتم بناء المنشأة، من قبل كيانات خاصة "إسرائيلية" وأجنبية، قرب معبر إيرز. وأكدت مصادر سياسية في القدس أن هذه عملية إنسانية أحادية الجانب وليست جزءًا من اتفاقية مع حماس.

وأضافت الصحيفة أن موضوع إنشاء المحطة وأفكار أخرى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة نوقشت، هذا الأسبوع في لقاءات عقدها جيسون غرينبلات وجارد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط. والتقى الاثنان مع زعماء دول الخليج ومصر والأردن وعقدوا اجتماعين طويلين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.