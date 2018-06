النشطاء المصريون ينفجرون غضباً وسخرية بعد الخسارة أمام السعودية

مشوار قصير خاضت جميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، بعد خروجها جميعاً من دور المجموعات، لكن هزيمة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 كان لها صدىً مختلف جدًا.

المشوار السيء الذي خاضه المنتخب المصري في كأس العالم كان في كفة، وخسارته الأخيرة أمام السعودية في كفة أخرى، حيث كشفت الخسارة عن جراحات وغضب كبيرين في الشارع المصري على اتحاد الكرة ومدرب المنتخب.

الغضب أخذ طابعًا ساخرًا كعادته في الشارع المصري، وتوالت التعليقات المنتقدة لأداء المنتخب، والمطالبة بإقالة اتحاد كرة القدم والمدير الفني للمنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد الأداء السيء في كأس العالم.

واستطاع وسم #السعوديه_مصر أن يتصدر قائمة الأوسمة الأكثر تداولاً في العديد من البلدان العربية.

ومن بين التعليقات قالت هاجر عز الدين في تغريدة لها: " لاعبين المنتخب المصري مستسلمين للهزيمة من قبل المباراة وتحس انهم بأدوا واجب".

وكتب فرغلي أشرف بعد الهزيمة أمام السعودية: " منتخب من شهر اكتوبر مكسبش عاوز منه ايه"، وعلق محمد العشري ساخراً: "احنا صعدنا كأس العالم عشان نعرف العالم كله احنا مكناش بنصعد ليه السنين الي فاتت".

كما كتبت عهد ساخرة: "و لما هو مجرد فوز معنوي مش اكتر ماسبتوناش نكسب ليه .. علي الاقل انتوا عندكوا فلوس ترفع معنوياتكوا لكن احنا ماعندناش حاجة خالص".

