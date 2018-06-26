صحيفة:مصر تهدد السلطة بخطوات جديدة احادية بشأن المصالحة

علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن وفداً من حكومة غزة سيتجه، خلال الأيام المقبلة، إلى القاهرة للتباحث في عدد من القضايا المتعلقة بالواقع الاقتصادي في القطاع. الدعوة تلقتها حركة «حماس» من المخابرات المصرية التي ستطرح القاهرة حلولاً لتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، وستناقش مشاريع يمكن إقامتها بين مصر وغزة، بما في ذلك إقامة منطقة تجارية وتسهيل حركة الغزيين عبر معبر رفح البري، وإعادة استخدام مطار العريش كما كان في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي الإطار ذاته، أبلغت القاهرة الحركة أنها ستدعوها إلى اجتماع للسير بخطوات عملية في إطار المصالحة الفلسطينية مع حركة «فتح» في انتظار موقف الحركة ورئيس السلطة محمود عباس. وتشير المصادر نفسها إلى أن المصريين أخبروا «حماس» أنهم إذا رفض عباس الذهاب إلى المصالحة وصعّد خطواته ضد القطاع ستتجه القاهرة لتنفيذ خطوات منفردة في إطار تحسين الواقع الاقتصادي بمساعدة عربية ودولية.