توغل محدود شرق دير البلح وخانيونس واستهداف الصيادين شمال القطاع

استهدفت الزوارق "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال قطاع غزة، فيما توغلت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرق دير البلح والبريج وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع دون إصابات.