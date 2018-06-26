"أمريكا" جمدت المساعدات عن السلطة بشكل كامل

قال موقع "واللا" "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الامريكية جمدت اموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.

وفقا للموقع "الإسرائيلي" فقد تم تعليق تقديم المساعدات بموجب قانون (تايلور فورس)، والذي يطلب من السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع رواتب اسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية، جمدت بشكل كامل المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن واشنطن بانتظار مراجعة هذه المساعدات.

وأضاف التلفزيون الإسرائيلي، أن هذه الخطوة تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون (تايلور فورس)، والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على وقف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وعائلات منفذي العمليات الذين استشهدوا خلال تنفيذها.