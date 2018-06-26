إصابة حوالي 50 مواطناً واعتقال 7 عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف"

أُصيب حوالي50 مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس بالضفة المحتلة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقا، وجرى اعتقال 7 مواطنين آخرين.

وأفادت مصادر أمنية وطبية، أن مئات المستوطنين اقتحموا المقام في الثانية فجرا بحراسة مشددة من جيش الاحتلال؛ لأداء طقوس تلمودية ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة قرابة خمسين مواطنا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة تعود للمواطن محمد عبدالله مرعي أثناء توجهه لسوق الخضار المركزي، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي بيده اليمنى وإصابة نجله عبدالله بالرصاص الحي بمنطقة الكتف، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي، وهما من قرية مرج نعجة بالأغوار الشمالية.

وأشارت المصادر إلى أن 26 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفية، فيما جرى نقل الطفل يامن علان الشامي (14 عاما) لمستشفى رفيديا إثر إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الرأس، والشاب طارق عبدالله البني (18 عاما) عقب إصابته بالرصاص الحي بمنطقة القدم اليمنى.

وأضافت أن 17 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع قوات الاحتلال قرب المقام، وجرى علاجهم ميدانيا.

ونوهت المصادر الأمنية، إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان في شارعي المدارس والقدس، واعتقلت خمسة مواطنين وهم: محمد غسان أبو حويلة، وسعيد عبد مجدلاوي، وصبحي جوابرة، وهاني أبو زيادة، بعد مداهمة منازلهم، فيما جرى اعتقال المواطن فرج مصطفى أبو ليل عقب إصابته بالرصاص الحي بالقدم اليمنى.

وأشارت إلى قوات الاحتلال فتشت عدة منازل واعتلت اسطح عدد منها وعرف من أصحابها: الأسير عمر أبو ليل، وداود أبو بسام، وأنس أبو حمادة، وعطا حنون.

إلى ذلك، أوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل شرقا، واعتقلت المواطن عمر فاروق عامر بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت المواطن مجدي صادق شولي من بلدة عصيرة الشمالية أثناء مروره عبر حاجز عسكري طيار على طريق قلقيلية- نابلس.