أبل تصدر سماعات جديدة "مضادة للضوضاء"

تعمل شركة "أبل" على إصدار جديد عالي الجودة من سماعات "AirPods" اللاسلكية الخاصة بها، التي ستكون مزودة بخاصية جديدة تعمل على إلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى تكنولوجيا مقاومة الماء.



وبحسب وسائل إعلام، فـ"أبل" ستضيف ميزة إلغاء الضوضاء إلى سماعات AirPods في وقت ما من عام 2019.

وقد لا تكون أجهزة AirPods المقاومة للمياه والمضادة للضوضاء هي الطراز الوحيد الذى تطوره أبل حاليا، إذ تشير التقرير إلى أن الشركة الأمريكية ستطرح نسخة جديدة من السماعات تدعم تفعيل سيرى دون استخدام اليدين في وقت لاحق من هذا العام.



وبالإضافة إلى سماعات الرأس الجديدة، تعمل أبل أيضا على نموذج HomePod الجديد للعام المقبل.

وقالت المصادر إنّ شركة أبل تتطلع أيضا إلى توسيع شراكتها مع فوكسكون، التي تساعد بشكل أساسي على تصنيع أجهزة آيفون، وفي الوقت نفسه تقلل من اعتمادها على شركة Inventec، التي ساعدت في إنتاج سماعات AirPods وأجهزة HomePod.