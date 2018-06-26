الاحتلال يطلق النار صوب مركبة شرق نابلس

أصيب مواطن بجراح، فجر اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوب مركبة في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة كانت تسير في مخيم بلاطة ما أدى لإصابة سائقها بشكل مباشر، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت من كان بداخل المركبة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وفي ذات السياق، أصيبت المصورة نسرين الشامي برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة وقعت في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، عقب اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف.

كما أصيب 17 شابًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق نتيجة إلقاء الاحتلال لقنابل الغاز خلال المواجهات التي تركزت في شارع عمان وشارع القدس وعند مدخل مخيم بلاطة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومع ساعات الفجر الأولى، وصلت حافلات ومركبات تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، ترافقهم دوريات الاحتلال لحمايتهم، وقاموا بأداء طقوسًا تلمودية وسط أجواء احتفالية صاخبة.