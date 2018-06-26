كيف تفاعل المصريون مع خسارة منتخبهم أمام السعودية؟

أثارت خسارة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي في المباراة الأخيرة للفريقين بكأس العالم 2018، المقامة في روسيا، ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



المباراة التي وصفها النشطاء والصحف بأنها "تحصيل حاصل، ولا تقدم ولا تؤخر" قبل بدايتها، دفعت النشطاء بعد الخسارة فيها للمطالبة باستقالة اتحاد الكرة المصري، بعد الأداء الذي وصفوه بـ"المخزي".

النشطاء كذلك وجهوا هجوما حادا إلى مدرب المنتخب المصري كوبر، محملين إياه مسؤولية الخسارة؛ لالتزامه بالدفاع أمام منتخب السعودية، وهو ما قابله النشطاء أيضا بسخرية واسعة.



وعبر "تويتر" تصدر وسم #السعودية_مصر ووسم #استقالة_اتحاد_الكرة في المركزين الأول والثاني بقائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.



التعليقات على وسم #استقالة_اتحاد_الكرة تناولت السلبيات التي وقعت في المونديال مع منتخب مصر، والحزن البادي على وجه محمد صلاح، مع ترديد أنباء عما قال عنه النشطاء "صفقة بيع الماتش".