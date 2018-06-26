الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف مطار دمشق ومحيطه بصاروخين

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي.
مصدر مطلع أفاد بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مدينة القنيطرة على الجهة المحررة من الجولان.
وكالة "سبوتنك" الروسية نقلت عن مصدر ميدانيّ أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة.
وتمكّنت هذه الدفاعات من إسقاط صاروخ فوق "مزارع الأمل" بريف القنيطرة الشمالي، كما اعترضت صاروخاً آخر فوق مدينة البعث وتمكّنت من إسقاطه.
من جهتها، أفادت وكالة "سانا" بسقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي بعد منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء.
وفي السياق، نقلت القناة الفضائية السورية عن الإعلام الحربي أن الانفجارات ناجمة عن انفجار صاروخين إسرائيليين في محيط المطار.