الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

نفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة، طالت أكثر من 16 شاباً، بينهم 12 من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين من مخيم شعفاط:

1. محمد غراب

2. ادهم علقم

3. عبد السويطي

4. احمد صيام

5. حمودة حوشية

6. علي بدر

7. طارق الاعرج

8. احمد الشرحة

9. يحيى حمود

10. ابن الكردي

11. امير صلاح

12. وديع صلاح

فيما عرف المعتقلين من بقية أنحاء الضفة، فجر اليوم:

1. علاء شوابكة- الرام شمال القدس

2. نايف شوابكة- الرام شمال القدس

3. جهاد عدنان ادحيلية- طولكرم

4. خالد رسلان دحيلية- طولكرم