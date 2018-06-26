ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاربعاء يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الأربعاء من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

أما الخميس يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام،

والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.