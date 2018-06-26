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اكتشاف طريقة لمنع انتشار أربعة أنواع من السرطان

  • فلسطين اليوم
  • 00:08 - 26 يونيو 2018
دواء دواء
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ابتكر علماء جامعة أوريغون الأمريكية للعلوم والصحة دواء يكبح انتشار أربعة أنواع من الأمراض السرطانية.

وجاء في مقال نشر في مجلة Nature Communications أن الباحثين اختبروا دواء KBU2046 على الفئران المخبرية المصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والرئتين، وعند إعطاء الدواء عبر الفم، كبح انتشار المرض وخفض من نخر العظام، مع الحد الأدنى من الأعراض الجانبية والسمية.

وبحسب الدكتور "ريموند بيرغان" رئيس فريق الباحثين، فإن مبدأ عمل هذا المستحضر يكمن في تغييره لتفاعل بروتين HSP90β مع الفوسفور، بحيث "يرتبط الدواء بالبروتين ويمنع حركة الخلايا، دون أن يسبب أي أثر جانبي على البروتين نفسه".

وأشار بيرغان إلى "أن الفريق عمل عدة سنوات من أجل فهم كيفية الاستفادة من هذه الآلية، وحسب اعتقاده فإنه وفريقه يسيرون في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة، بدلا من البحث عن دواء لعلاج السرطان، لأنه عند تشخيص المرض مبكرا فإن هذا الدواء سيكبح تكاثر الخلايا السرطانية وينقذ الإنسان"، ويأمل الفريق العلمي في الحصول على ترخيص لاختبار الدواء على البشر.

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