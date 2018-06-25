زيت الزيتون وعصير الليمون لمرضى حصوات الكلى

حصوات الكلى من الأمراض المنتشرة بكثرة خلال هذه الفترة نتيجة اتباع نظام غذائي خاطئ، و التدخين وتناول الكحوليات، مع عدم شرب الماء والتي يحتاجها الجسم، وأيضا الإسراف في تناول اللحوم الحمراء.

ووفقا للتقرير الذي نشرة الموقع الطبي "prevention"، نصح بضرورة تناول 3 لتر من الماء يومياً، مع التقليل من أكل البروتينات أي اللحوم، لأنها تساهم في ترسيب الكالسيوم علي الكلي، مما يخفض من تكوين الحصوات .

كما أشار التقرير، إلى أن الإكثار من تناول الخضروات من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة الكلى من الأضرار وتكوين الحصوات، ولذلك ينصح بتناول الخس والجرجير والخيار والبقدونس، وقدم الموقع الطبي، وصفة من الطبيعة تساعد في علاج حصوات الكلى، وهي زيت الزيتون وعصير الليمون.

طريقة إعداد وصفة، هي : -

أخذ معلقة من عصير الليمون وأخرى من زيت الزيتون، ويتم تناولهم على الريق يوميا لمدة شهر، مما يمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الكلى، وترسيب الحصوات.