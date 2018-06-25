البيت الأبيض: نعمل على حصول اتصال بين ترامب وأردوغان

دعا البيت الأبيض الاثنين تركيا الى "أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية" بعد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان من الدورة الأولى بولاية جديدة ذات سلطات معززة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز للصحفيين "نحن نعمل على حصول اتصال بين الرئيس (الأمريكي) والرئيس التركي للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة"، مضيفة "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".

والأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد).

فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.