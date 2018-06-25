العاهل السعودي يهنئ أردوغان لفوزه في الانتخابات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات التي جرت أمس الأحد.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن التهنئة جاءت خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين اليوم الاثنين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، العزم على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأمس الأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.