كيف يساعدك الملفوف على خسارة الوزن الزائد؟

من المعروف أن الملفوف نوعاً من الخضروات الورقية ،والذي يعرف باسم كرنب، وهو ينمو في آسيا وأوروبا ومنطقة المغرب العربي، وله فوائد مثيرة في مجال تحسين الصحة إنقاص الوزن الزائد؛ وذلك بسبب غناه بالألياف الغذائية ومساعدته على حرق الدهون ، ومن هذه الفوائد لخسارة الوزن:-

1. إبعاد الشعور بالجوع، إن الملفوف يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وأيضا تمنحك شعور بالشبع بسرعة ولفترة طويلة، وهو أيضا لا يحتوي على الدهون.

2. تنظيف الجسم من السموم، يعمل الملفوف خلال عملية إنقاص الوزن الزائد على تنظيف الجسم من السموم، ويمنع الالتهابات التي تساعد على زيادة الوزن ،ويمكن أن تتحوّل في ما بعد إلى أورام سرطانية.

إن محتوى الملفوف العالي من الفيتامين C والكبريت يزيل السموم أي الجذور الحرّة وحمض اليوريك، إحدى المسببات الأساسية لالتهاب المفاصل والأمراض الجلدية والروماتيزم.

3. ينظّم السكر في الدم، يساعد الملفوف على تنظيم السكر في الدم ،وهذا ما يجعله مفيداً في عملية إنقاص الوزن الزائد، من هنا إن الملفوف الأحمر بشكل خاص، يحفّز إفراز الجسم للأنسولين بفضل كمية قليلة من السكريات البسيطة.

_كيفية تناول الملفوف لخسارة الوزن الزائد:-

1. يفيد الملفوف في خسارة الوزن الزائد إذا تمّ تناوله قبل كلّ وجبة خصوصاً الرئيسية، فكمية قليلة من الملفوف تساعد على كبح الشهية وتناول كمية اقلّ من الطعام ومن السعرات الحرارية، كما ان هذا الأمر يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتنشيطها ومنع الإمساك.

2. إدخال الملفوف إلى النظام الغذائي اليومي ،وذلك من خلال تناوله مسلوقاً أو خاماً وذلك من خلال تحضير سلطة الملفوف مع الحامض والزيت، الملفوف المحشي بالأرز ولكن بدون زبدة أو سمنة وغيرها من الدهون المشبّعة، كما ويمكن استبدال الخبز به أي تناول مثلاً اللبنة الخالية من الدسم، الجبنة، الحمّص وغيرها بالملفوف بدل الخبز.

3. ومن المهم عند استخدام الملفوف لخسارة الوزن عدم تناول السكريات، الكربوهيدرات والدهون المشبّعة، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة على حرق الدهون وبناء كتلة العضلات.