إيران تخطف تعادل قاتل من البرتغال.. وخروج مشرف

خطف المنتخب الإيراني تعادل قاتل في الدقيقة 90+3 مع المنتخب البرتغالي في الجولة الختامية للمجموعة الثانية في كأس العالم في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).

إيران ودعت البطولة رغم رفع رصيدها إلى 4 نقاط، ليتأهل منتخب إسبانيا متصدراً للمجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال التي تحتفظ بنفس رصيد النقاط، واكتفت المغرب بنقطة وحيدة في المؤخرة.

ملخص المباراة

بدأت البرتغال المباراة بضغط مبكر بحثاً عن هدف وكاد الضغط أن يسفر عن هدف أحمر بعد عرضية خطيرة ارتبك الحارس مع مدافعه ليرتطما ببعضهما ترتد الكرة إلى جواو ماريو الذي سدد قذيفة فوق العارضة في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 16 حصلت البرتغال على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء تصدى رونالدو لتنفيذها ليرسل تسديدة قوية ارتطمت بالحائط البشري وتحولت إلى ضربة ركنية لم يستفد منها الفريق البرتغالي.

وحصلت إيران على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 22 على حدود منطقة جزاء البرتغال ليسدد اللاعب رامن كرة قوية مرت فوق الحائط البشري وتحولت على يمين الحارس إلى ضربة مرمى.

ريكاردو كواريزما سجل هدفاً رائعاً لمنتخب البرتغال في الدقيقة 45 بعد اختراق رائع في الدفاعات الإيرانية وتسديدة قوية بيمناه ذهبت إلى أقصى الزاوية اليمنى العليا للفريق الإيراني.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد أن احتسبها حكم اللقاء استناداً لتقنية الفيديو، ليسدد البرتغالي كرة أرضية على يسار الحارس الإيراني الذي نجح في التصدي للكرة وإمساكها بثبات.

إيران حاولت من جديد في الدقيقة 72 الوصول إلى الشباك البرتغالي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب كودوس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيران بتقنية الفيديو "VAR" ليسجل الفريق الآسيوي هدفاً عن طريق اللاعب كريم أنصاريفرد، وبعدها بلحظات أهدرت إيران انفراد تام بتسديدة في الشباك الخارجية.