خروج مشرف للمغرب بعد تعادل أسبانيا معها في الوقت القاتل

حقق المنتخب المغربي تعادلًا مع نظيره الأسباني بهدفين لكل فريق مساء اليوم الأثنين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات بكأس العالم 2018.

الفريق العربي الذي كاد قد ودع منافسات كأس العالم رسميًا قبل المباراة، إلا أنه ظل متقدمًا على أسبانيا حتى الدقيقة 91 التي شهدت هدف التعادل الأوروبي.

وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل بهدف لمثله مع إيران في المباراة الثانية بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالمونديال.

وأصبح رصيد أسبانيا خمسة نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يأتي البرتغال ثانيًا بنفس الرصيد، أمام إيران بأربع نقاط، ثم المغرب بنقطة واحدة.

وبذلك، سيلتقي منتخب أسبانيا مع روسيا في مباراة دور الـ16 بالمونديال، بينما تدخل البرتغال في مواجهة مع أوروجواي بالدور نفسه يوم السبت القادم.

ملخص المباراة

سيطر منتخب أسبانيا على المباراة منذ بدايتها في ظل تراجع الفريق العربي للدفاع أمام الهجوم القوي من جانب كوستا، سيلفا وإيسكو.

إلا أن راموس أخطأ خطأ فادح في الدقيقة 15 من اللقاء بعدما فشل في تسلم كرة بوسط الملعب ليستحوذ عليها بوطيب الذي انطلق نحو المرمى ليصوبها أرضية في شباك دي خيا.

ورد إيسكو سريعًا بتسجيل هدف التعادل لأسبانيا في الدقيقة 20 بعد كرة ثنائية بينه وبين إينيستا ليستحوذ على الكرة قبل أن يمررها لمحرز الهدف الذي صوبها قوية في أعلى الشباك.

وأهدر بوطيب فرصة تقدم المغرب من جديد في الدقيقة 24 بعدما انطلق خلف دفاع أسبانيا لينفرد بدي خيا من جديد، إلا أن الحارس الأسباني أنقذ مرماه بالتصدي للكرة.

منتخب أسبانيا عاد للاستحواذ على الكرة من جديد بعد مرور 25 دقيقة من اللقاء، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى مرمى المحمدي.

زياش كاد أن يعود بالتقدم للمغرب في الدقيقة 40 بعدما سنحت له فرصة التصويب من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت عارضة دي خيا.

واخترق إنيستا منطقة الجزاء المغربية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليحول كرة عرضية أرضية، ولكنها مرت من أمام كوستا الذي لم يلحق بها لإيداعها في المرمى.

ومنع تقاطع القائم مع العارضة فرصة تسجيل هدف ثاني للمغرب في الدقيقة 55 بعد تصويبة صاروخية من أمرابط، لتضيع فرصة الهدف العربي الثاني في اللقاء.

وكاد إيسكو أن يسجل هدف التقدم لأسبانيا في الدقيقة 62 بعد كرة رأسية رائعة، إلا أن سايس أبعدها من على خط المرمى لتتحول إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 82 جاءت لتشهد هدف التقدم المغربي بعد كرة رأسية رائعة من البديل يوسف النصري ليكتفي دي خيا بمشاهدة الكرة أثناء دخولها للمرمى.

وأدرك البديل أسباس هدف التعادل لأسبانيا في الدقيقة 91 بعدما تلقى عرضية من كارفخال ليضعها بكعب القدم في الشباك المغربية.

تشكيل أسبانيا: دي خيا، كارفخال، بيكيه، راموس، ألبا، بوسكتس، إينيستا، ألكانترا، إيسكو، سيلفا، كوستا.

تشكيل المغرب: المحمدي، حكيمي، دا كوستا، سايس، درار، زياش، الأحمدي، بلهندة، بوصوفة، أمرابط، بوطيب.