اغلاق محطة محروقات غير قانونية غرب رام الله

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي اليوم الاثنين، في إحدى قرى غرب محافظة رام الله، محطة محروقات غير قانونية وصادرت 2000 لتر سولار و8500 لتر بنزين ومضختين للتعبئة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه "بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي ظهر اليوم من إغلاق محطة غير قانونية ومصادرة محتوياتها من محروقات ومعدات ومضخات للتعبئة".

وأكد البيان أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات، حيث أن عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وقال البيان إنه تم التحفظ على المضبوطات من محروقات للتحقق من مصدرها وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل هيئة البترول واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.