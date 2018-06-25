فصل صحفي من عمله بسبب تقرير له عن العقوبات على قطاع غزة

استنكرت مؤسسة سكاي لاين الدولية والتي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، فصل صحفي فلسطيني من عمله بسبب إعداده مادة صحفية عن العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال مقدم البرامج في إذاعة "راية اف ام" محمد ناصر أن مجلس الإدارة قرر فصله منذ أسبوعين بسبب إعداده برنامجا عن العقوبات المفروضة على قطاع غزة وعن الحملة المناصرة لرفع العقوبات عنها.

وقال ناصر بمنشور على فيسبوك: كل من سأل عن تغيبي عن تقديم برنامج مع الناس" على إذاعة راية اف ام.

وأضاف مقدم البرامج: "تم فصلي من العمل ومنعي من تقديم البرنامج قبل أسبوعين من الآن وذلك بسبب الحلقة الأخيرة التي قدمتها والتي كانت عن رفع العقوبات عن غزة والتظاهرات وقصة الأسير بلال الصيفي الذي تعرض لحملة تخوين واسعة على السوشال ميديا وذلك بقرار من مجلس إدارة الإذاعة .. والاعلام الخاص اللي مفروض مستقل وبحكي عن هموم الناس ببرنامج مع الناس مش بس مطبات الشوارع والحفر، سـأحدثكم عن قصتي مع راية اف ام خلال الأيام القادمة عشان احكيلكم وضع الإعلام "المستقل" وين رايح بالبلد ... يتبع"

وبناء على الشهادات التي جمعتها واستمعت إليها سكاي لاين، فإنها تطالب مجلس إدارة الإذاعة بضرورة مراجعة القرار الجائر بالفصل التعسفي بحق الصحفي محمد ناصر، وتعتبره منافيا للقانون وضد الحرية في العمل الصحفي.

وشددت سكاي لاين في بيانها على أن الصحفي ناصر له كل الحق بالتعويض جراء فصله تعسفيا بما ينافي القانون الفلسطيني والدولي.

ودعت المؤسسة السويدية مؤسسات العمل الصحفي الفلسطيني للوقوف مع زميلهم الذي تعرض للفصل بسبب إعداده مادة صحفية، والوقوف سدا منيعا أمام الفصل التعسفي بسبب العمل الصحفي.

وختمت سكاي لاين الدولية بيانها بالقول، إن هذا القرار التعسفي هو مخالف للقانون الدولي والمحلي والإنساني، وهو انتقاص من قيمة العمل الصحفي، ومحاولة للسيطرة عليه وتوجيه دفته لمحاولة إخفاء جانب من الحقيقة في الحديث عن العقوبات المفروضة على قطاع غزة.