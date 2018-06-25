ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بالاتفاق مع قبرص

عرض "اسرائيلي": رفع الحصار وميناء مقابل الأسرى

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:39 - 25 يونيو 2018
ميناء ميناء
مشاركة

ذكرت القناة العبرية الــ 13 إن "اسرائيل" ستقدم مقترح لحل مشكلة غزة ، و هو إقامة رصيف يستخدم كميناء بحري لغزة في قبرص .

و وفقاً للقناة العبرية، فقد تم الاتفاق على ذلك بين وزير الحرب ليبرمان و الرئيس القبرصي في الزيارة الاخيرة لقبرص، لافتة إلى أن إقامة الميناء مشروطة بإعادة الجنود و المفقودين الاسرائيليين في غزة .

و لفتت القناة الى أن "اسرائيل" ستتعهد بمساعدة الأمريكان في جهودهم لإعمار غزة .

و نقلت عن مصدر أمني كبير قوله: "عندما يتم إعداد و إغلاق كافة التفاصيل ، سيتم تجاوز حماس و عرض المقترح على جمهور غزة مباشرة ، من أجل المزيد من الضغط على حماس و إظهار ان إعمار غزة ممكن و حماس هي من تعطل".

متعلقات