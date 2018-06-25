عرض "اسرائيلي": رفع الحصار وميناء مقابل الأسرى

ذكرت القناة العبرية الــ 13 إن "اسرائيل" ستقدم مقترح لحل مشكلة غزة ، و هو إقامة رصيف يستخدم كميناء بحري لغزة في قبرص .

و وفقاً للقناة العبرية، فقد تم الاتفاق على ذلك بين وزير الحرب ليبرمان و الرئيس القبرصي في الزيارة الاخيرة لقبرص، لافتة إلى أن إقامة الميناء مشروطة بإعادة الجنود و المفقودين الاسرائيليين في غزة .

و لفتت القناة الى أن "اسرائيل" ستتعهد بمساعدة الأمريكان في جهودهم لإعمار غزة .

و نقلت عن مصدر أمني كبير قوله: "عندما يتم إعداد و إغلاق كافة التفاصيل ، سيتم تجاوز حماس و عرض المقترح على جمهور غزة مباشرة ، من أجل المزيد من الضغط على حماس و إظهار ان إعمار غزة ممكن و حماس هي من تعطل".