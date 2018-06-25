المصري صلاح: متحمسون للمشاركة في مونديال 2022

قال المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، إن لاعبي فريقه متحمسون للمشاركة في النسخة القادمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر 2022.

جاءت تصريحات صلاح التليفزيونية، اليوم الإثنين، عقب هزيمة مصر من السعودية بهدف لهدفين في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا.

وأكد صلاح "النسخة الحالية للمونديال الروسي هي أول خبرة للاعبي الجيل الحالي، لذا فإننا متحمسون للظهور بشكل مختلف في المونديال القادم بقطر".

وأضاف "أشكر الجماهير على المؤازرة في المونديال الروسي، وأنا على يقين بأن الموقف صادم لنا وللشعب المصري بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في العرس العالمي".

ومن جانبه، قال الحارس عصام الحضري "هذه هي كرة القدم، هدفا السعودية جاءا في الدقائق الأخيرة من الشوطين الأول والثاني، فنحن اجتهدنا وحاولنا لكن لم يحالفنا التوفيق".

وتذيل المنتخب المصري الترتيب بلا رصيد من النقاط، فيما تصدرت أوروغواي الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن روسيا، وست نقاط عن السعودية.