الوقائي يستدعى ثلاثة صحافيين من الخليل لمقره برام الله

استدعى جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، ثلاثة صحافيين من يوم الخليل بالضفة المحتلة للمقابلة يوم غدٍ الثلاثاء.

وذكرت مصادر محلية إن جهاز الأمن الوقائي استدعى كل من الصحافي مصعب شاور وأمجد شاور وعامر أبو عرفة إلى مقره العام في مدينة رام الله.

ونقل موقع "قدس الإخبارية" عن الصحافي عامر أبو عرفة قوله، أن جهاز الأمن الوقائي قام بالاتصال به وإبلاغه بالحضور إلى مقره العام في مدينة رام الله وليس الخليل كما كان في الاستدعاء السابق، مضيفاً: "قبيل عيد الفطر أرسل لنا استدعاء وتدخلت النقابة وتم إلغاءه وحينها إبلغنا أن الاستدعاء لا يعدو كونه مجرد استجاوب وتحديث بيانات".

وأوضح أن النقابة في حينه تمكنت من إلغاء الاستدعاء بالإضافة إلى استدعاء أول كان في بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الاستدعاءات السابقة كانت تندرج تحت إطار العمل الصحافي.

والصحافي أبو عرفة تم اعتقاله واستدعاءه عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن كونه أسير محرر سابق من سجون الاحتلال حيث قضى 6 سنوات.