"إسرائيل هيوم": قادة عرب أيدوا "صفقة القرن" وتجاهلوا عباس

زعمت صحيفة "إسرائيلية"، اليوم الاثنين، إن زعماء دول مصر والأردن والسعودية والإمارات أبدوا موافقتهم على طرح الإدارة الأمريكية، ما أسمتها خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر "إسرائيلي" لم تسمه، قوله: "إن مسؤولين كبارا في هذه الدول أبلغوا المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، بأن دولهم لن تمنع الإدارة الأمريكية من طرح خطة السلام، حتى بدون موافقة رئيس السلطة محمود عباس".

وأضاف المصدر أن هناك موقفا مشتركا بين مصر والأردن والسعودية والإمارات "بعدم الاعتراض على الخطة المقدمة رغما عن أبو مازن".

ولفت المصدر أن كوشنر "أوضح في اجتماعاته مع الرئيس السيسي والملك عبد الله أن الشعب الفلسطيني لن يتضرر إذا طرحت خطة السلام الإقليمية، بدون تعاون أبو مازن وقيادة السلطة في رام الله".

وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين "سمعا في الدول العربية رسالة موحدة مفادها أن الدول العربية لن تمد يدها للإضرار بنوعية حياة الفلسطينيين بسبب السلوك الاستراتيجي الخاطئ لأبو مازن ورجاله"، وفق زعم الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن هذه الدول العربية "مارست ضغوطاً شديدة على أبو مازن لوقف مقاطعة مبعوثي ترمب، وطالبته على الأقل بمعرفة النقاط الرئيسية لخطة الإدارة الأمريكية، ووعدت بمنح الفلسطينيين ضمانات سياسية واقتصادية لأي تحفظات على الخطة".