دويك ينفي التصريحات المنسوبة له حول منصب الرئاسة

نفى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك اليوم الاثنين التصريحات المنسوبة له حول منصب الرئاسة.

وأضاف دويك لوكالة شهاب المحلية، أنه ليس لديه رغبة بتسلم رئاسة السلطة حال شغور المنصب، مؤكداً أن التصريحات المنسوبة له في هذا السياق غير صحيحة.

وكانت بعد وسائل الإعلام نسبت لدويك تصريح مفاده أن الفوضى ستعم في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسطيني والقانون الأساسي.

ونسبت لرئيس المجلس التشريعي قوله "القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته وفي حال غياب الرئيس تحت أي عذر أو ظرف او وفاته أو عدم قيامه بواجباته فان الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات هو رئيس المجلس التشريعي وأنا الان رئيس المجلس التشريعي وبالتالي سأكون أنا أو أي شخص غيري يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم".