إحباط محاولة قوات الاحتلال السيطرة على مبنيين بالقدس المحتلة

أحبط سكان منطقة كُبّانية أم هارون، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، محاولة قوات الاحتلال، للسيطرة على مبنيين في المنطقة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المكان بعدما طالبها الأهالي بإبراز قرار "المحكمة" القاضي بإخلاء العقارين، وهو ما لم يكن بحوزتها.

يذكر أن جمعيات استيطانية وبدعمٍ وإسنادٍ من مؤسسة الاحتلال الرسمية، تمكنت من الاستيلاء على أكثر من عقار في المنطقة بواسطة طرق ملتوية وأوراق غير سليمة، في المنطقة التي تعتبر الأقرب الى الشطر الغربي من المدينة، حيث تستمر في محاولاتها للاستيلاء على ما تبقى من منازل في المنطقة بزعم ملكيتها لها قبل عام 1948.