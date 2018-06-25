"إسرائيل" ستُقدم غداً على خطوة ضد تركيا أجلتها لبعد الانتخابات

قال موقع واللا العبري، عن الكنيست الإسرائيلي سيناقش اليوم إمكانية إجراء تصويت غداً على اقتراح عضو الكنيست تمار زاندبرغ بالاعتراف بالإبادة الجماهية للأرمن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التصويت مدعيا أنه إذا تم مناقشة القضية قبل الانتخابات التركية فإن هذه الخطوة ستساعد على فوز أردوغان.

ويقضي مشروع الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، إذ حظي بدعم المستوى الدبلوماسي ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد قررت تأجيل التصويت على الاعتراف بالإبادة التركية ضد الأرمن في "أحداث 1915"، إلى أجل غير مسمى، وجاء قرار اللجنة بالتأجيل بطلب من نتنياهو، "منعا لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا".

وتدهورت العلاقات بين تركيا والكيان الإسرائيلي بعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة ضد متظاهري مسيرة العودة شرق قطاع غزة.